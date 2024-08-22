экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с госвизитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В соответствии с программой пребывания в городе Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com