Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с госвизитом
- Узбекистан, политика
- 19:21, 22 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.
Его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
В соответствии с программой пребывания в городе Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.
В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
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