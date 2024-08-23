Монгольские компании предлагают увеличить экспорт негорнодобывающей продукции в Японию. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 19 августа 2024 года в отеле «Улан-Батор» состоялся Монголо-Японский международный бизнес-инновационный форум.

Соглашение об экономическом партнерстве Монголии и Японии (СЭП) вступило в силу в 2016 году. С тех пор товарооборот между Монголией и Японией составил 341,6 млн долларов США. По состоянию на прошлый год годовой объем торговли увеличился на 112 процентов.

На Бизнес-форуме директор Департамента поддержки клиентов Монгольской национальной торгово-промышленной палаты Э.Бадамхорол в своей презентации на тему «Экономические возможности, торговля и сотрудничество Монголии и Японии» отметила: «Сегодня товарооборот между Монголией и Японией достиг 716,7 млн ​​долларов США. Однако импорт Монголии из Японии значительно превышает экспорт, при этом 70-90 процентов импорта составляют автомобили. Чтобы устранить этот дисбаланс, Монголии было бы полезно развивать туристический сектор и увеличивать экспорт не горнодобывающей продукции, такой как кожа, шерсть, кашемир, мясо и другие продукты питания»

На форуме частные предприятия выразили обеспокоенность по поводу монгольского экспорта в Японию. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются бизнесмены при эффективном использовании EPA, являются вопросы транспортировки и логистики. Представители Монголии обсудили проблемы ведения бизнеса с Японией, включая необходимость соответствия стандартам качества, нехватку подготовленных специалистов, необходимость развития рабочей силы и проблему оборотного капитала для инвестиций.

Долгормаа Дунжмаа, генеральный директор компании MonShibasaki, прокомментировал: «Наша компания импортирует полуфабрикаты из Японии, обрабатывает их на японском оборудовании и машинах, а затем экспортирует обратно в Японию. Мы производим и поставляем прецизионные детали, такие как тормоза, для грузовиков Toyota, Nissan, Hino и Isuzu».

«Это не только наша компания; другие монгольские компании также поставляют качественные товары на японский рынок. Однако из-за задержек поставок мы теряем много времени. Транспортировка занимает не менее 4-6 месяцев. Основной причиной этой задержки является отсутствие выхода Монголии к морю между двумя крупными соседями. Кроме того, опытные монгольские инженеры, способные производить качественную продукцию, иммигрируют за границу на работу».

На Монгольско-японском форуме бизнеса и инноваций отечественные предприятия подчеркнули, что разнообразие монгольского экспорта в Японию в последние годы не расширялось. Основными проблемами для монгольских предприятий являются обеспечение стандартов качества для японского рынка, сосредоточение внимания на удовлетворенности клиентов и соблюдение сроков поставки продукции. Другими словами, им необходимо сосредоточиться на своевременной доставке и управлении расходами.

На Форуме Ассоциация Kaizen Association of Mongolia подчеркнула необходимость принятия японских принципов для успешного экспорта в Японию.

Монголо-японский бизнес-инновационный форум был совместно организован Монгольской национальной торгово-промышленной палатой, офисом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Монголии, Монголо-японским центром развития человеческих ресурсов и Ассоциацией выпускников японских университетов Монголии при поддержке Национальной кампании «Продовольственная революция» Монголии, Японской торгово-промышленной палаты и Ассоциации кайдзен Монголии.

В ходе мероприятия Innovation HUB из Монголии и Gotanda Valley Association города Синагава из Японии подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по созданию консорциума информационных технологий. Меморандум подписали заместитель губернатора столицы Монголии Хосбаяр Луулай и председатель совета директоров Gotanda Valley Association Мори Ёситака.

В рамках Меморандума о взаимопонимании будет поощряться сотрудничество между монгольскими и японскими компаниями в сфере информационных технологий, что будет способствовать сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций. Соглашение также направлено на содействие совместной реализации проектов, а также обмен студентами и ИТ-экспертами между двумя странами.

Международный бизнес-форум Монголия-Япония проводился в третий раз, собрав 150 представителей из Японии и около 200 представителей из Монголии.

Кроме того, опрос, проведенный во время Форума на тему «Что требуется для экспорта в Японию или увеличения экспорта?», выявил следующие результаты:

Политическая поддержка: 38%

Льготные кредиты: 35%

Фокус на маркетинге: 15%

Разработка продукта: 8%

Исследование рынка: 5%

источник: middleasiannews.com

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