Инструкторы правоохранительных органов Монголии принимают участие в антинаркотических тренингах

CentralAsia (MNG) - Национальное агентство по борьбе с наркотиками Индонезии (BNN) совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) организовало мероприятие, направленное на укрепление потенциала инструкторов правоохранительных органов стран Юго-Восточной Азии и Монголии. Об этом сообщает MiddleAsainNews.

Открывая учебное мероприятие в Богоре (Западная Ява) в понедельник (19 августа), директор по правоприменению и преследованию BNN Рой Харди Сиахаан объяснил, что цель мероприятия — предоставить инструкторам правоохранительных органов Юго-Восточной Азии и Монголии стандартизированные навыки борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

«Помимо предоставления инструкторам навыков, которые позволят им быстро реагировать на возникающие угрозы, эта учебная деятельность также направлена ​​на содействие региональному сотрудничеству и поддержку постоянного повышения потенциала правоохранительных органов», — отметил он в заявлении агентства, полученном здесь во вторник.

Мероприятие по подготовке инструкторов, которое пройдет с 19 по 30 августа, также направлено на оказание помощи 28 инструкторам из Индонезии, Таиланда, Вьетнама и Монголии в разработке стратегий управления приграничными районами, которые считаются очагами наркотрафика.

Сиахаан подчеркнул, что незаконный оборот наркотиков, который он описывает как организованную транснациональную преступность, использующую преимущества различных правовых систем и слабого пограничного контроля, представляет серьезную угрозу для различных стран.

Он подчеркнул необходимость определения в регионе Юго-Восточной Азии согласованного стандарта для мероприятий по обучению сотрудников правоохранительных органов, чтобы гарантировать, что усилия, направленные на повышение потенциала сотрудников правоохранительных органов, могут значительно повысить эффективность действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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