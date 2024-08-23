Великобритания выделит £500,000 на подготовку провинциальных учителей английского языка в Монголии

CentralAsia (MNG) - Кэтрин Уэст, государственный министр по делам Индо-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства, принимает участие во «Всемирном женском форуме», проходящем в Монголии 22-23 августа. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Министр Кэтрин Уэст вместе с другими женщинами-лидерами участвует в заседании, посвященном важности и пользе образования для расширения прав и возможностей девочек и женщин.

В ходе встречи г-жа министр рассказала о том, что Великобритания выделит 500 000 фунтов стерлингов на стипендиальную программу для обучения провинциальных учителей английского языка в Монголии, чтобы учителя могли делиться тем, чему они научились, посредством официальных программ.

«Монголия является важным партнером Соединенного Королевства, поэтому я совершила свой первый зарубежный визит в эту замечательную страну после того, как заняла пост министра Индо-Тихоокеанского региона. Наши две страны согласны с тем, что образование является инструментом, который принесет изменения монгольской молодежи, конкурируя на международном уровне. На Всемирной женской конференции я подчеркиваю приверженность Великобритании преподаванию английского языка монгольским учащимся путем выделения стипендий для учителей в школах с ограниченными ресурсами. Мы также продолжим развивать наши исторические отношения, объединяя усилия с Монголией по международным вопросам, таким как изменение климата», — сказала она.

Великобритания будет и дальше укреплять свое партнерство с Монголией в вопросах гендерного равенства, борьбы с изменением климата и совместной работы по международным вопросам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения