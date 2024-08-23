Наташа Пирц-Мусар поздравила Монголию со 100-летием избирательного права женщин

CentralAsia (MNG) - Президент призвала к гендерному равенству в ООН во время визита в Монголию. Об этом сообщает MiddleAsainNews.

В ходе своего визита в Монголию президент Наташа Пирц-Мусар в четверг приняла участие в открытии Всемирного женского форума, где она подчеркнула важность прав женщин и призвала к гендерному равенству в руководстве ООН. Она поздравила Монголию со 100-летием избирательного права женщин.

В своем обращении Пирц Мусар, среди прочего, подчеркнула, что Словения ценит ведущую роль Монголии в области гендерного равенства и усиления роли женщин и девочек в обществе, сообщила ее администрация.

Как она подчеркнула, Словения также придает большое значение правам человека и, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, является активным защитником прав и расширения прав и возможностей женщин и девочек.

В то же время она призвала к гендерному равенству в Организации Объединенных Наций. «За свою почти 79-летнюю историю Генеральную Ассамблею ООН возглавляли 74 мужчины и только четыре женщины. Такой дисбаланс неприемлем, и я призываю все представленные здесь сегодня страны поддержать инициативу Equality Rotation, направленную на достижение гендерного равенства», — заявила она.

Она также подчеркнула важность мужества, дальновидности и непоколебимой приверженности руководству страной в вопросах гендерного равенства и борьбы с изменением климата. «Мы видим Монголию ключевым партнером в этих усилиях. Я приветствую итоги прошлогодней встречи министров иностранных дел Монголии и принятие Улан-Баторской декларации, в которой подчеркивается ключевая роль женщин в обеспечении мира, безопасности и борьбе с изменением климата», — сказала она.

Президент также приняла участие в мероприятии на тему вовлечения местных сообществ в реализацию повестки устойчивого развития, которое было организовано посольством Словении в Пекине и Агентством лесного хозяйства Монголии. Она подчеркнула важность устойчивого лесопользования и охраны природы.

В пятницу Пирц Мусар завершит трехдневный официальный визит в Монголию, который она начала во вторник со встречи с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в Улан-Баторе. В рамках первого официального визита президента в эту страну также был организован бизнес-форум, а президента сопровождала экономическая делегация, которая видит возможности, в том числе, в сфере возобновляемой энергетики.

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