В российском порту «Кавказ» после удара ВСУ затонул железнодорожный паром

CentralAsia (CA) - Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ, он после начавшегося пожара ушел на дно, заявил оперативный штаб региона.

В четверг днем телеграм-каналы сообщили о ракетном ударе в районе порта «Кавказ», вскоре информацию подтвердили местные власти.

Порт «Кавказ» — второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Он находится в Керченском проливе, который отделяет Россией Крым от ее материковой части.

По информации оперативного штаба региона, в результате удара на пароме начался пожар. РБК со ссылкой на главу Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова сообщал, что на пароме, который подвергся атаке ВСУ, находились 30 цистерн с топливом.

Вскоре паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта не возникло, сообщил штаб.

Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 17 членов экипажа затонувшего парома спасены, поиски еще двух человек продолжаются. Позднее в МЧС России уточнили, что неизвестно местонахождение одного человека.

По словам Кондратьева, в районе порта установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива, а поверхность воды обработана сорбентом.

В оперштабе региона удар ВСУ назвали «очередной попыткой теракта».

Местные телеграм-каналы и паблики публиковали фотографии, на которых над портом «Кавказ» был виден большой столб дыма от горящего парома.

Для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами в порт был направлен пожарный поезд.

Движение по Крымскому мосту после сообщений об ударе было перекрыто на час, к 17:41 по местному времени оно было восстановлено.

По данным Mash, украинские военные могли выпустить по порту крылатую ракету Storm Shadow и она попала по парому «Акватрейдер». Официального подтверждения этой информации нет.

Киев официально не комментировал удар по порту «Кавказ», однако глава офиса президента Украины опубликовал в своем телеграм-канале эмодзи с паромом и красным крестом, при этом чиновник не дал никаких текстовых комментариев и прямо не написал, что его пост связан с информацией об ударе по парому.