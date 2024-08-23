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США разрешили Украине применять американское оружие против РФ в Курской области

CentralAsia (CA) -  Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США разрешили Украине применять американское оружие в Курской области России.

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область) и включают Сумы (Сумскую область). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – сказала Сингх на брифинге.

В тоже время, из этого комментария не следует, что США дали Украине разрешение на использование американских дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские войска нанесли 22 августа удар американскими бомбами GBU-39 по российским позициям в Курской области.

Военный опубликовал видеоролик, на котором, по его словам, запечатлено поражение взводного опорного пункта ВС РФ. «Поражен пункт управления БПЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих России», — говорится в сообщении ВСУ.

В Минобороны РФ сообщения об ударе ВСУ и применении американского оружия не комментировали.

Весной 2024 года на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области Белый дом позволил Киеву наносить удары американским оружием по приграничным территориям.

GBU-39 — это высокоточная планирующая авиабомба весом более 100 кг, она имеет дальность полета 110 км.

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