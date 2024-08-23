Mirror: «Последняя по-настоящему кочевая культура на всей планете» привлекает 1 млн туристов в год

CentralAsia (MNG) - Lonely Planet назвала родину легендарного Чингисхана местом номер один для посещения в своем отчете Best in Travel 2024

Известный своими обширными ландшафтами и кочевой культурой, она привлекает путешественников уникальными впечатлениями, такими как катание на оленьих упряжках, верблюжьи бега и необъятные просторы для исследования.

Инициатива Монголии «Welcome to MonGOlia» идет полным ходом, призванная возродить туристический сектор. Чтобы облегчить путешествия, правительство расширило возможности перелетов и упростило визовые процедуры, отменив визовые требования для многих.

В период с января по июль страну посетили 437 000 иностранных туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем году, с заметным ростом числа посетителей из Европы, США, Японии и Южной Кореи, последняя почти удвоилась, воспользовавшись быстрым перелетом менее чем за четыре часа. Хотя число посетителей растет, Монголия по-прежнему стремится привлечь 1 миллион туристов в год в 2023–2025 годах.

Будучи родиной легендарного Чингисхана, эта империя XIII века когда-то охватывала огромную часть Евразии. Сегодня, зажатая между Россией и Китаем, Монголия предлагает бесконечное пространство для приключений для своего 3,3-миллионного населения, половина из которого проживает в столице, Улан-Баторе.

Эгиймаа Батцоож, представитель местного туроператора, рассказала, что их индивидуальные маршруты обширны и включают в себя приключения на лошадях и походы с ночевкой в ​​палатках, что позволяет гостям ощутить жизнь в традиционной крытой войлоком палатке гэра (юрта), где живут монгольские пастухи. Монголия становится популярным туристическим направлением, предлагая огромные открытые пространства с неограниченным доступом. «Вам не нужно открывать ворота, вам не нужно получать разрешение от кого-либо», — объяснил один местный житель, подчеркивая уникальную привлекательность страны как земли для неограниченного исследования.

Богатое кочевое наследие страны также вызывает интерес. «Мы своего рода последняя по-настоящему кочевая культура на всей планете», — с гордостью заявила Эгиймаа. Популярность Монголии растет, и Lonely Planet назвал ее местом номер один для посещения в своем отчете Best in Travel 2024.

Внимание к Монголии усилилось после визита Папы в прошлом году и международного успеха монгольских брейк-дансеров и групп, таких как The Hu, которые сочетают традиционную музыку с роком. Несмотря на это, многие не знают о прелестях Монголии. Американский путешественник Майкл Джон признался, что до поездки его знания ограничивались Чингисханом и охотой с беркутами.

«Это была прекрасная возможность узнать больше», — сказал он, размышляя о своем решении включить Улан-Батор в свои путешествия. Туризм когда-то составлял значительную часть экономики Монголии, внося вклад как в ВВП, так и в занятость, согласно данным Всемирного банка за 2019 год. Хотя сектор пострадал во время пандемии, есть оптимизм в отношении восстановления, учитывая «значительный потенциал роста» страны в таких областях, как природа, спорт и приключенческий туризм.

Туристическая реклама Монголии заманивает путешественников потрясающими видами ледяных озер, идеально подходящих для зимних видов спорта, завораживающим северным сиянием и уникальными впечатлениями, такими как катание на оленьих упряжках, верблюжьи бега и пешие походы. Местный предприниматель Мөнхжаргал Даян предлагает посетителям покататься на величественных двугорбых верблюдах-бактрианах, попробовать свои силы в стрельбе из традиционного лука и даже посидеть на руке у дрессированных беркутов-охотников.

«Мы хотим показать туристам из других стран, что у нас в Монголии такой образ жизни», — поделился он, ожидая клиентов возле внушительной статуи Чингисхана недалеко от Улан-Батора.

Поездка за пределы шумной столицы сопряжена с определенными трудностями: летние путешествия могут быть затруднены из-за заболоченных степей, а также наблюдается ощутимая нехватка инфраструктуры, скудные возможности размещения и нехватка квалифицированных работников сферы туризма.

Вероятность заблудиться высока, особенно при дефиците английских указателей, отметил голландский путешественник Джаспер Конинг. Несмотря на эти препятствия, он выразил свое восхищение монгольским путешествием. «Погода супер, пейзажи более чем супер, чисто, люди дружелюбны», — с энтузиазмом сказал он.

автор: Лоуренс Мэтисон

перевод: Татар С.Майдар

источник: Mirror

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