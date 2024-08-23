В Исландии началось извержение вулкана, власти объявили режим ЧП

CentralAsia (CA) - На исландском полуострове Рейкьянес после землетрясения началось извержение вулкана. Власти объявили режим чрезвычайного положения, передает местная телерадиокомпания RUV.

Извержение началось вчера, 22 августа, в 21:26 по местному времени. Был эвакуирован город Гриндавик. Сколько человек вывезли, не уточняется. По данным метеорологической службы, разлом в земле, из которого вытекает магма, составляет 3,9 км. Вулканическая лава движется со скоростью 6 км/ч.

Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон заявил, что главной проблемой является находящийся на острове водопровод с холодной водой. По его словам, труба защищена и выдержала нагрузку во время предыдущих извержений, но если лава дойдет до нее, водопровод окажется под угрозой.

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На территории Исландии расположены 33 активные вулканические системы. Это пятое извержение вулкана в Рейкьянесе в этом году. В частности, вулкан извергался в январе, марте и мае. Информации о пострадавших не было.