Монголия находит способы сблизиться с Западом, не вызывая беспокойства у Китая и России

// Reuters

CentralAsia (MNG) - Аналитики утверждают, что Монголия, не имеющая выхода к морю между Россией и Китаем, ищет способы сбалансировать свои связи с западными демократическими странами, не вызывая беспокойства у своих соседей на севере или юге.

Хотя Монголия считает Китай и Россию своими главными внешнеэкономическими приоритетами, поскольку большая часть ее торговли проходит через эти страны, она также взяла на себя обязательство углублять и развивать отношения с Соединенными Штатами, Японией, Европейским союзом и другими демократическими странами, называя эти страны своими «третьими соседями».

Шон Кинг, старший вице-президент нью-йоркской политической консалтинговой компании Park Strategies, заявил «Голосу Америки»: «Они поступают умно, максимально вовлекая нас в качестве противовеса Москве и Пекину».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил свою последнюю поездку в Азию в начале этого месяца в Монголии, где он подчеркнул, что страна является «основным партнером» США в Индо-Тихоокеанском регионе и что такие партнеры «достигают новых высот каждый день».

Визит Блинкена состоялся после того, как обе стороны провели свой первый всеобъемлющий стратегический диалог в Вашингтоне.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида должен был посетить Монголию на этой неделе, но поездка была отменена, поскольку Япония готовится к редкому крупному землетрясению, прогнозируемому на предстоящую неделю. Вместо этого стороны поговорили по телефону 13 августа.

Лидеры демократий, посетившие Монголию за последние несколько месяцев, включают президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла и министра иностранных дел Филиппин Энрике Манало. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые посетил Монголию в прошлом году.

Государственный департамент заявил, что включение Монголии в число двух стран в дипломатический дебют Кэмпбелла «подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов свободе и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Чарльз Крузекопф, основатель и заместитель директора Американского центра монгольских исследований, заявил «Голосу Америки»: «Для Соединенных Штатов, я думаю, важно иметь определенное региональное присутствие за счет тесных отношений с Монголией, иметь друга в регионе».

В «Докладе о стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе» Министерства обороны США за июнь 2019 года Монголия, наряду с Новой Зеландией, Тайванем и Сингапуром, включена в лагерь демократий Индо-Тихоокеанского региона, позиционируя их как «надежных, компетентных и естественных партнеров».

Несмотря на свое географическое положение, ограничивающее ее дипломатическое пространство для маневра, Монголия сумела сохранить тесные отношения со всеми сторонами — от США, Китая и России до Северной и Южной Кореи, что делает ее исключением в сложной геополитике.

В прошлом месяце на Улан-Баторском диалоге правительственные чиновники и стратегические эксперты из восьми стран, включая Великобританию, Китай, Японию, Россию, Южную Корею и США, собрались в Улан-Баторе, чтобы обсудить самые актуальные стратегические вопросы в Азии на сегодняшний день, включая напряженность на Корейском полуострове.

«Это одно из редких мест, где люди из всех стран региона могут собраться вместе и встретиться, и это место считается своего рода нейтральной территорией», — рассказал Крузекопф «Голосу Америки».

Монголия воздержалась при голосовании по резолюциям ООН в 2022 и 2023 годах, осуждающим аннексию Москвой украинской территории и требовавшим вывода российских войск из страны.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и премьер-министр Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в прошлом году также встречались с китайскими лидерами Си Цзиньпином и премьером Ли Цяном соответственно.

Оюун-Эрдэнэ посетил Китай всего за месяц до своего государственного визита в США, где две страны опубликовали Совместное заявление США и Монголии о стратегическом партнерстве с третьим соседом.

Незадолго до визита Блинкена в этом месяце Монголия провела ежегодные военные учения под названием Khaan Quest, в которых, хотя они и были миротворческими, приняли участие не только войска из США и Японии, но и Китая.

Крузекопф утверждает, что, поскольку большую часть внешней торговли Монголии составляет экспорт горнодобывающей продукции через Китай, Пекин не ощущает угрозы со стороны западных интересов безопасности в этой стране.

«Монголия дружит со всеми в регионе. Она никогда не представляла угрозы для других стран, и ее считают страной-посредником. И она является посредником в этом регионе», — сказал он.

автор: Джон Ши (John Xie)

перевод: Татар С.Майдар

источник: Голос Америки

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