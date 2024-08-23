Стартовал «Улан-Баторский международный фестиваль пешего туризма 2024»

CentralAsia (MNG) - 23 августа в столице Монголии стартовал «Улан-Баторский международный фестиваль пешего туризма 2024», организованный Управлением туризма столицы совместно с Ассоциацией пешего туризма Монголии и Обществом Mongol Olle Society. Фестиваль продлится до 25 августа.

Для участие в фестивале зарегистрировались более 120 туристов из Монголии и более 400 туристов из Великобритании, США, Китая, Чехии, Австралии, Казахстана, Японии, Южной Кореи и России.

Этот фестиваль особенный, потому что впервые на нем организуется пешая экскурсия по столице. Этот вид туризма получил широкое распространение во многих странах мира. Монгольские пешие туристы активно участвуют в Токийском международном фестивале пешего походов, Международном пешеходном марше в Яцусиро, Япония, и Международном пешеходном марше мира в Пекине, КНР.

Участники фестиваля смогут не только увидеть природную красоту Улан-Батора и Горхи Тэрэлж, но и, инвестируя в свое здоровье, популяризировать монгольское наследие и культуру, а также расширить круг друзей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения