«Дни равенства и гордости» начнутся 23 августа в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 12-е ежегодные «Дни равенства и гордости», совместно организованные НПО «Youth LEAD Mongolia» и «Trans for Unity», пройдут с 23 августа по 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает Gogo.

Это ежегодное мероприятие посвящено содействию развитию гуманного, гражданского и демократического общества, в котором соблюдается равенство для всех, независимо от сексуальной ориентации.

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