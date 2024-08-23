экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Дни равенства и гордости» начнутся 23 августа в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  12-е ежегодные «Дни равенства и гордости», совместно организованные НПО «Youth LEAD Mongolia» и «Trans for Unity», пройдут с 23 августа по 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает Gogo.

Это ежегодное мероприятие посвящено содействию развитию гуманного, гражданского и демократического общества, в котором соблюдается равенство для всех, независимо от сексуальной ориентации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com