Китай досрочно достиг показателей 2030 года по выработке чистой энергии

CentralAsia (CA) - Китай благодаря вводу в эксплуатацию новых ветрогенераторов и солнечных панелей смог превысить плановый показатель по выработке чистой энергии в 1,2 тыс. ГВт, которого должен был достичь в 2030-м, уже сейчас, передает Bloomberg со ссылкой на данные Национального энергетического управления КНР.

В июле страна добавила 25 ГВт ветро- и солнечной энергии, общая мощность составила 1206 ГВт. Еще в 2019-м выработка составляла только 414,7 ГВт, ежегодный прирост составлял 100–150 ГВт, значительный скачок был сделан в прошлом году (более 300 ГВт, был превышен показатель в 1 тыс. ГВт), следует из инфографики Bloomberg.

Несмотря на наращивание мощностей, солнечная и ветровая энергия составляют в этом году около 14% от общего объема генерации электроэнергии в Китае, отмечает Bloomberg.

South China Morning Post (SCMP) пишет, что Китай приостановил выдачу разрешений на введение в эксплуатацию угольных электростанций в первой половине этого года на фоне развития возобновляемых источников энергии.

Власти разрешили эксплуатацию только 9 ГВт новых мощностей — это на 83% ниже, чем было годом ранее. Количество предложений по строительству новых и реконструкции старых электростанций также сократилось на 38%, до 37 ГВт.

SCMP со ссылкой на Совет по энергетике Китая отмечает, что к концу нынешнего года страна намерена выйти на 40-процентную долю чистой энергии в общем объеме генерации, тем самым превысив долю, приходящуюся на угольную электроэнергетику.