Камала Харрис официально согласилась баллотироваться на пост президента США от Демократической партии

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Камала Харрис выступила на национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Она официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента от партии, сообщают СМИ.

«От имени всех, чья история могла быть написана только в величайшей стране на земле, я принимаю номинацию на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я буду президентом, который объединит всех»,— сказала Харрис.

Она пообещала, что «проложит новый путь вперед, к будущему с сильным средним классом». «И построение этого среднего класса будет определяющей целью моего президентства»,— пообещала Камала Харрис.

Харрис высказалась о своем конкуренте — республиканце Дональде Трампе. По ее мнению, он «несерьезный человек», но его возвращение в Белый дом будет иметь «чрезвычайно серьезные» последствия, сказала она.

По ее словам, Трамп в 2020-м пытался отнять голоса избирателей, а когда не смог этого сделать, направил «вооруженную толпу» в Капитолий в январе 2021-го. «Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений», — сказала она.

Харрис много говорила о своей личной истории и карьере прокурора, а также коротко затронула международные темы, пообещав, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины.

«Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала она.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Действующий президент Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Харрис. Они с Трампом планируют провести первые дебаты в сентябре.