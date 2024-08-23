Таджикские спортсмены не поедут на Паралимпиаду в Париж

CentralAsia (TJ) - Таджикские спортсмены не примут участие в XVII Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Таджикская сборная не получила ни одной лицензии на эти соревнования. Об этом «Азии-Плюс» рассказал руководитель Паралимпийского комитета Таджикистана Абдурауф Алимов.

Паралимпийские игры – международные состязания для людей с ограниченными возможностями, они проходят после Олимпийских игр раз в четыре года.

«Это очень важные соревнования для таджикских паратлетов, но за прошедший квалификационный период никто из них не смог выполнить необходимый норматив для участия в Паралимпиаде в Париже», - сообщил Алимов.

Для того чтобы попасть на Паралимпийские Игры-2024, важно было занять определенные позиции в мировом рейтинге в различных видах спорта. Для этого параспортсмену нужно было в течение отборочного этапа выступать на мировых соревнованиях, набирать очки в зачет рейтинга.

«Количество таких стартов у таджикистанцев было небольшое, поэтому не получилось завоевать лицензии. Паратлетам из-за нехватки финансовых средств не удалось выступить на многих важных турнирах», - добавил он.

Таджикистан впервые принял участие в Паралимпийских играх в 2004 году – в Афинах.

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