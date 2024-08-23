Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев

Нарендра Моди

CentralAsia (CA) - В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает The Times of India.

Официальной целью визита названы переговоры по двусторонним взаимоотношениям. Это первый визит Моди в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

В сообщении МИД Индии говорится, что Нарендра Моди и Владимир Зеленский обсудят политические, торговые, экономические, инвестиционные, образовательные, культурные, а также гуманитарные вопросы. Кроме того, ожидается обсуждение конфликта в Украине.

Моди в соцсети Х опубликовал фото встречи с индийской диаспорой.

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Визит Нарендры Моди в Киев будет однодневным. До этого он был с рабочей поездкой в Польше. Она проходила с 21 по 22 августа. «Ситуация в Украине вызывает беспокойство всего мира. Мы глубоко верим, что нет такого конфликта, который можно разрешить на поле битвы», — сказал Моди на пресс-конференции по итогам визита в Польшу.

Сообщения о визите Моди в Украину появились за несколько дней до официального анонса. Агентство Bloomberg сообщало, что Нарендра Моди отказался выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте, но согласился передавать послания между президентами России и Украины в случае необходимости.