В Ташкенте прошла церемония встречи президента Азербайджана. Фото Мирзиеева и Алиева с женами

Узбекистан, политика

15:03, 23 августа 2024

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Мехрибан Алиева, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев и Зироатхон Мирзиёева CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в резиденции «Куксарой» состоялась церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба президента РУз. Главу Азербайджана и первую леди Мехрибан Алиеву встретили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева. Прозвучали государственные гимны двух государств. После совместного фотографирования начались переговоры глав государств в узком составе. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia