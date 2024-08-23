В Ташкенте прошла церемония встречи президента Азербайджана. Фото Мирзиеева и Алиева с женами
- Узбекистан, политика
- 15:03, 23 августа 2024
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Мехрибан Алиева, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев и Зироатхон Мирзиёева
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в резиденции «Куксарой» состоялась церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба президента РУз.
Главу Азербайджана и первую леди Мехрибан Алиеву встретили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева.
Прозвучали государственные гимны двух государств.
После совместного фотографирования начались переговоры глав государств в узком составе.
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