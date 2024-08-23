Юрта в Каракалпакстане вошла в Книгу рекордов Гиннесса

CentralAsia (UZ) - Каракалпакская юрта в комплексе «Ок куш» («Белая птица») в столице Каракалпакстана Нукусе включена в Книгу рекордов Гиннесса как неразборная юрта с самым большим диаметром — 40,5 метра.

Об этом сообщил Комитет по развитию туризма при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Церемония вручения сертификата представителями компании Guinness World Records прошла 22 августа. На ней присутствовали председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхан Худайбергенов и другие. Сооружение высотой 22 метра возвела компания Orol Agro.