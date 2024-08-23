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В Казахстане впервые через суд вернули государству «необъяснимое богатство» на $10 млн

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане исполнен первый судебный акт о необъяснимом богатстве, сообщает Комитет по возврату активов Генпрокуратуры республики.

В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов, после чего более $10 млн были переданы государству.

Ответчики (в сообщении их фамилии не указаны) не согласились с этим решением и подали апелляцию. Однако их жалобу не удовлетворили.

«В рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого по мнению экспертов уходят в Сакскую эпоху», — отметили в ведомстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля прошлого года подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

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