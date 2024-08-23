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Путин и Пашинян договорились о встрече

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в пятницу договорились о проведении встречи, сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились встретиться при возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня отношений Армении и России.

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