В Узбекистане в выходные ожидается сухая и умеренно жаркая погода
- Узбекистан, погода
- 16:11, 23 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - В выходные дни по Узбекистану сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха в субботу по большей части территории страны будет в пределах +34…+37 градусов. В восресенье будет немного прохладнее — +30…+33 градусов, по югу — до +35…+37 градусов.
В предгорных и горных районах Наманганской, Ферганской областей 23−24 августа местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно восточного направления 7−12 м/с, в горных районах с усилением до 13−18 м/с.
В Ташкенте к вечеру субботу возможно усиление ветра до 10−12 м/с. Tемпература ночью составит +19…+22 градусов, днём в субботу — +33…+36 градусов, в воскресенье — +31…+33 градусов.
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