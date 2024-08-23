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Сильные наводнения обрушились на Саудовскую Аравию. Видео

CentralAsia (CA) -  Сильнейшее наводнение на фоне штормов и ливней обрушилось на провинцию Хиджаз и город Медину в Саудовской Аравии.

Как пишет The Watchers, в городе за один день выпало годовое количество осадков.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые унесли несколько автомобилей. На них видно, как люди спасаются из своих машин, застрявших в бурных потоках воды.

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