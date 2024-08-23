Сильные наводнения обрушились на Саудовскую Аравию. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 16:25, 23 августа 2024
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- Обновлено: 16:30, 23 августа 2024
CentralAsia (CA) - Сильнейшее наводнение на фоне штормов и ливней обрушилось на провинцию Хиджаз и город Медину в Саудовской Аравии.
Как пишет The Watchers, в городе за один день выпало годовое количество осадков.
Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые унесли несколько автомобилей. На них видно, как люди спасаются из своих машин, застрявших в бурных потоках воды.
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