Узбекистан и Азербайджан заключили договор о союзничестве
- Узбекистан, политика
- 16:43, 23 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Также были подписаны следующие документы:
- Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025−2026 годы;
- План действий по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;
- Протоколы о сотрудничестве в области дошкольного, профессионального, среднего специального, высшего образования и науки;
- «Дорожная карта» культурно-гуманитарного сотрудничества на 2024−2026 годы;
- План действий в сфере туризма на 2024−2026 годы;
- Программа сотрудничества между Министерством юстиции Узбекистана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана на 2024−2026 годы;
- Протокол о сотрудничестве между Центром повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Узбекистана и Академией юстиции Министерства юстиции Азербайджана;
- Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана;
- Протокол о сотрудничестве между центрами судебной экспертизы.
В рамках визита также заключены соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Баку, Шахрисабзом и Бейлаганом, Джизаком и Губой, другие двусторонние документы.
Ильхам Алиев находится в Ташкенте с госвизитом.
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