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Узбекистан и Азербайджан заключили договор о союзничестве

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также были подписаны следующие документы:

  • Межправительственное соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан;
  • Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025−2026 годы;
  • План действий по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;
  • Протоколы о сотрудничестве в области дошкольного, профессионального, среднего специального, высшего образования и науки;
  • «Дорожная карта» культурно-гуманитарного сотрудничества на 2024−2026 годы;
  • План действий в сфере туризма на 2024−2026 годы;
  • Программа сотрудничества между Министерством юстиции Узбекистана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана на 2024−2026 годы;
  • Протокол о сотрудничестве между Центром повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Узбекистана и Академией юстиции Министерства юстиции Азербайджана;
  • Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана;
  • Протокол о сотрудничестве между центрами судебной экспертизы.

В рамках визита также заключены соглашения о сотрудничестве между Ташкентом и Баку, Шахрисабзом и Бейлаганом, Джизаком и Губой, другие двусторонние документы.

Ильхам Алиев находится в Ташкенте с госвизитом.

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