В России в колонии заключенные захватили заложников

CentralAsia (CA) - В исправительной колонии (ИК № 19) в городе Суровикино Волгоградской области России заключенные захватили в заложники несколько человек, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

По данным ведомства, это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, один из сотрудников ФСИН убит. Baza пишет, что всего захвачено четыре заложника, часть из них может быть убита. Также, по данным телеграм-канала, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству.

Исправительная колония N19 расположена в городе Суровикино — примерно 100 км от Волгограда. Режим содержания — строгий. По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.