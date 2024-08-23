Первая леди Кыргызстана выступила на Всемирном женском форуме в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Под эгидой президента Монголии в Государственном дворце завершилась Всемирная женская конференция на тему «За зеленое будущее», организованная совместно Аппаратом Президента, Министерством иностранных дел и Организацией Объединенных Наций. В конференции приняли участие 19 стран, главы правительств, главы законодательных органов, министры, около 20 международных организаций, международные неправительственные организации, а также женщины-лидеры в сферах бизнеса, спорта и искусства. Одной из них была первая леди Кыргызстана.

22 августа, первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова выступила на Всемирном женском форуме «За зеленое будущее» в Улан-Баторе.

В своем выступлении первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова выразила уверенность в том, что форум станет плодотворной диалоговой площадкой для построения справедливого, процветающего и мирного общества во всем мире, усилит вклад в эти процессы, а также придаст импульс общей деятельности к 30-летию принятия Пекинской декларации и платформы действий.

Она отметила, что одной из Целей устойчивого развития на период до 2030 года, принятой всеми государствами - членами ООН, является обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек, которое внесет решающий вклад в продвижение и достижение большинства целей и задач.

Кроме того, Айгуль Жапарова встретилась с первой леди Монголии Болорцэцэг Лувсандорж.

// администрации президента КР

Две первые леди обсудили пути укрепления дружеских и культурно-гуманитарных связей между своими народами.

Болорцэцэг Лувсандорж тепло приветствовала Айгуль Жапарову и поблагодарила ее за принятие приглашения на форум, который проводится под эгидой президента Монголии Хурэлсух Ухнаа . Она выразила надежду, что две страны продолжат поддерживать свою традиционную дружбу.

Айгуль Жапарова выразила благодарность за приглашение и за теплое гостеприимство, оказанное кыргызской делегации в Монголии.

Форум завершил свою работу 23 августа. Он проводился под эгидой президента Монголии Хурэлсуха в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

фото: офис президента Монголии и пресс-служба МИД Монголии

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения