В России силовики в ходе штурма колонии освободили заложников, захватчики убиты

CentralAsia (CA) - Росгвардия России сообщила об освобождении заложников, захваченных заключенными в исправительной колонии №19 в Волгоградской области РФ. Утверждается, что участвовавшие в захвате колонии заключенные «нейтрализованы» снайперами.

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены»,— говорится в сообщении ведомства.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» СК возбудил дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).