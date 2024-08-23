При захвате заложников в российской колонии погибли 4 сотрудника ФСИН

CentralAsia (CA) - При захвате заложников в колонии № 19 в Волгоградской области России погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ФСИН.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них скончался в больнице», — заявила пресс-служба ведомства.

Через полчаса после первоначальной новости ФСИН выпустила уточнение, что погибли три сотрудника, а один из раненых, объявленный погибшим, выжил. Вскоре ведомство еще раз сообщило, что он умер.

«К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался»,— уточнили «РИА Новости» в пресс-бюро.

С учетом последнего уточнения от ФСИН, жертвами заключенных ИК № 19 стали четверо сотрудников службы, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми и средними травмами. По данным ведомства, также пострадали четверо осужденных.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству». Силовики осуществили штурм колонии вечером, в результате операции четырех захватчиков ликвидировали. СК завел уголовное дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).