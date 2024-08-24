Исследование: Впервые за 10 лет уровень отрицательных эмоций у людей мире начал снижаться. В Кыргызстане индекс негативных переживаний составил 15 баллов, стресса — 8%

CentralAsia (CA) - Впервые с 2014 года уровень отрицательных эмоций, которые испытывали жители всего мира, начал снижаться: индекс негативных переживаний (Gallup’s Negative Experience Index) упал, вернувшись к показателям 2019 года, свидетельствует последнее исследование Института Гэллапа Global Emotions Report for 2024, пишет Republic.

Примерно тысяче респондентов в каждой из 142 стран социологи задавали пять вопросов, касающихся позитивных эмоций накануне интервью:

Чувствовали ли вы себя хорошо отдохнувшим?

Относились ли к вам с уважением?

Много ли вы улыбались или смеялись?

Удалось ли вам сделать или узнать что-то интересное?

Испытывали ли вы удовольствие в течение большей части дня?

Кроме того, респондентов спрашивали, испытывали ли они днем раньше физическую боль, беспокойство, грусть, стресс или гнев.

На основе ответов рассчитывались индекс негативных (Negative Experience Index) и позитивных переживаний (Positive Experience Index).

Индекс позитивных переживаний во всем мире вернулся к уровню, который был до пандемии, завершив подъем, начавшийся в 2022 году, и составил 71 балл из 100, как и десять лет назад; средний индекс негативных переживаний — 31 балл. В 2013 году он насчитывал 27 баллов.

Гвинея, которая продолжает переживать период политической неопределенности и нестабильности, получила самый высокие оценки в мире, набрав 53 балла по шкале отрицательных эмоций. Большинство гвинейцев (52%) заявили, что в течение предыдущего дня они испытывали сильный стресс — он достиг в стране рекордного уровня, поднявшись на десять пунктов с 2022 по 2023 год. Жители страны демонстрируют одни из самых высоких в мире показателей беспокойства (65%), физической боли (59%) и печали (52%). Показатели гнева (36 %) тоже превышают среднемировой уровень (22%).

47 баллов в индексе негативных переживаний предсказуемо набрал Израиль, где респонденты были опрошены через две недели после вторжения в страну группировки ХАМАС. Минимальный уровень негативных переживаний — у жителей Вьетнама (11 баллов), Казахстана (14 баллов) и Кыргызстана (15 баллов). Россия получила 20 баллов, столько же — Эстония и Косово. Ни одна из экономически успешных стран в десятку лучших не вошла.

Уровень стресса снижается, но позитивные тенденции еще слабы

Из всех негативных эмоций более всего снизился уровень стресса. На вопрос: «Испытывали ли вы стресс вчера в течение большей части дня?» утвердительно ответили 37% респондентов. Но позитивные тенденции еще относительно слабы: десять лет назад об этом сообщали 33% опрошенных.

Критически высокий уровень стресса — у жителей Северного Кипра (65% опрошенных) и Израиля (62%); ниже всех других стран — в Кыргызстане (8%). В США об испытанном днем раньше стрессе заявили 51% респондентов, в России — 20%, в Украине — 32%.

Молодые люди во всем мире более позитивно настроены, чем кто-либо на протяжении почти последних двух десятилетий. Даже в США, где за последние два десятилетия возросла тревожность депрессия среди молодежи, позитивные переживания преобладают, замечает Vox.

Опрошенные моложе 30 лет менее негативно настроены (28 баллов) среди всех возрастных групп по сравнению респондентами в возрасте 30–49 лет (34 балла) и 50 лет и старше (31 балл).

«Где же пессимизм, о котором мы постоянно слышим?», — спрашивает автор Vox Ошан Джароу.

В самом деле, опрос 10 тысяч молодых людей в возрасте 16–25 лет, проведенный в 2021 году в Австралии, Бразилии, Финляндии, Франции, Индии, Нигерии, Филиппинах, Португалии, Великобритании и США, показал, что 75% юношей и девушек крайне обеспокоены изменениями климата и действиями правительств своих стран и считают «будущее пугающим», 55% согласны с утверждением, что «вещи, которые я больше всего ценю, будут уничтожены», а 56% полагают, что «человечество обречено».

Ученые Кембриджа и Университета Нового Южного Уэльса, основываясь на результатах прошлогоднего исследования, называют движущей силой кризиса психического здоровья молодежи неопределенность будущего, особенно усилившуюся во время пандемии.

«Лично у меня все хорошо, но все вокруг катится к чертям», — нам кажется, что так можно описать настроения молодежи, считает Ошан Джароу.

Это не единственный парадокс исследования.

Финляндия vs Парагвай

Согласно докладу World Happiness Report, Финляндия седьмой год признается страной, где живут самые счастливые люди. На втором месте Дания, на третьем — Исландия.

В исследовании респондентам предлагается представить лестницу со ступенями, пронумерованными от нуля до десяти, верхняя из которых означает наилучшую жизнь, а нижняя — худшую и поместить себя на одну из ступеней.

Между тем, ни одна из этих стран не вошла в топ-10 индекса позитивных переживаний Института Гэллапа: в тройке лидеров — Парагвай (86 баллов), Панама (86 баллов) и Гватемала (85 баллов). Больше того, жители всех стран Северной Европы, исключая Данию, заявляют о высоком уровне стресса: в Финляндии — 33% опрошенных, в Швеции — 31%, в Норвегии — 37%, в Исландии — 39%.

Причина противоречия в том, что World Happiness Report, вероятно, оценивает не степень удовлетворенности жизнью или счастье, полагает старший репортер Vox Сигал Сэмюэл, а побуждает думать о социальном статусе, сравнивая себя с другими.

Такая формулировка вопроса заставляет задуматься о власти и богатстве, считают ученые из США, Норвегии и Швеции.

«Мы должны воспринимать результаты [World Happiness Report] с изрядной долей скептицизма», — пишет Сигал Сэмюэл.

«Измерение ежедневных эмоциональных переживаний позволяет обойти проблему смещения результатов в сторону оценки статуса», — считает Ошан Джароу. — Превращая неосязаемые вещи в поддающиеся обработке данные, пусть и несовершенные, подобные опросы помогут нам обратить внимание на то, как оценивать и проектировать общество. Возможно, тогда мы все сможем присоединиться к молодым в их очевидно устойчивом и позитивном восприятии мира».