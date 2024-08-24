Генеральный директор МОМ Эми Поуп встретилась с Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп завершила визит в Монголию, подчеркнув, как пересекаются изменение климата и миграция, и отметив, что женщины и девочки особенно уязвимы к последствиям изменения климата. Она выступила на Всемирном женском форуме 2024 года и встретилась с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Форум, проходивший под эгидой президента Хурэлсуха Ухнаа и организованный правительством Монголии в партнерстве с агентствами Организации Объединенных Наций, имеющими офисы в Монголии, был посвящен теме «На пути к зеленому будущему», которая подтвердила инициативы по обеспечению гендерного равенства и прав женщин во всем мире.

«Влияние изменения климата здесь очевидно. Все более суровые зимы в стране и растущее опустынивание приводят к миграции из сельских районов в городские, и женщины и девочки особенно уязвимы. Это яркий пример того, что мы видим по всему миру, поскольку изменение климата приводит к большему количеству новых перемещений, чем любая другая причина», — сказала генеральный директор Поуп. «Мы знаем, что женщины являются мощными двигателями перемен, и именно поэтому мы приветствуем лидерство Монголии в организации Всемирного женского форума, чтобы лидеры по всему миру могли сосредоточиться на решениях».

На форуме, в котором приняли участие мировые лидеры-женщины, политики, лидеры бизнеса и общественные активисты, обсуждалась роль женщин-лидеров в вопросах охраны окружающей среды, изменения климата, продовольственной безопасности и гендерно-равноправной экономики. Дискуссии также были сосредоточены на расширении прав и возможностей женщин и девочек путем инвестирования в их образование, а также гендерное равенство в спорте, искусстве и культуре.

Генеральный директор Поуп похвалила внимание Форума к миграции, отметив, что миграция может предоставить женщинам возможности, которых у них, возможно, не было в других местах. «Несмотря на повышенные риски, с которыми они сталкиваются, женщины и девочки, с которыми я сталкивалась по всему миру, обладают замечательной силой, решимостью и достоинством. Мы должны сделать больше, чтобы помочь им реализовать свой полный потенциал», — сказала она.

В ходе своего двухдневного визита Поуп также встретилась с мигрантами, которым оказывала поддержку программа МОМ по добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), в традиционном монгольском гэр (юрте) на территории ООН. Многие поделились своим опытом и дали некоторые сведения о программе AVRR. Одна из основных инициатив МОМ Монголии, программа AVRR, с 2011 года поддержала безопасное и достойное возвращение более 9000 уязвимых монгольских мигрантов из 37 стран. Из них 4000 человек получили дополнительную помощь по реинтеграции для поддержки их средств к существованию по возвращении.

В ходе встречи генеральный директор Поуп подтвердила приверженность МОМ поддержке безопасного возвращения и реинтеграции мигрантов и подчеркнула важность прислушивания к опыту людей, чтобы гарантировать эффективность программ МОМ и их соответствие их потребностям.

источник: middleasiannews.com

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