Монгольские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по английскому языку в Великобритании

CentralAsia (MNG) - С 11 по 17 августа в Лондоне прошла олимпиада по английскому языку Owlypia Globalaround. Owlypia — это всемирный конкурс, рассчитанный на учащихся трех возрастных групп: 9–11 лет (OWLINS), 12–14 лет (OWLETS) и 15–18 лет (OWLYS). Он пробуждает интеллектуальное любопытство и развивает исследовательские и академические навыки.

В нем приняли участие более 50 команд и около 200 учащихся из 15 стран, а 9 учащихся из 3 команд школы «Шинэ Эхлэл» (New beginning International school) из Монголии завоевали 7 золотых и 5 бронзовых медалей в 5 категориях.

Из 25 команд, участвовавших в командном зачете в категории OWLINS, успешно выступили 3 наши команды.

Команда «Young Leaders of Mongolia» под руководством школьницы 6б класса ТУЯАМАА Болдбаатар, в состав которой вошли ученик 6а класса ПУРЭВБАТ Баян-Өлзий и ученица 6б класса ОЮУНТУЛХУУР Наранбаатар, завоевала золотую медаль. Команда выиграла награды Pen Down Challenge, Speech-Craft Challenge и Team Spirit Challenge как лучшая команда, а также стала командой Proficient Writers Team.

Туяамаа Болдбаатар, Пурэвбат Баян-Өлзий, Намуун Ууган-Эрдэнэ и Оюунтулхуур Наранбаатар завоевали золотые медали в индивидуальном зачете.

Бат-Амгалан Унэнбат, Хангэрэл, Пунсалдулам, Хас-Эрдэм Болор-Эрдэнэ и Тэмуулэн завоевали бронзовые медали.

источник: middleasiannews.com

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