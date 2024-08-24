Главы МВД Таджикистана и России обсудили захват заложников в колонии РФ

Владимир Колокольцев, Рамазон Рахимзода

CentralAsia (TJ) - Министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон Рахимзода и Владимир Колокольцев обсудили ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области РФ. Об этом сообщил пресс-центр МВД Таджикистана. Российское министерство на момент публикации о разговоре не сообщало.

Как сообщило таджикистанское ведомство, Колокольцев и Рахимзода договорились «срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-разыскные мероприятия».

Информация о захвате исправительного учреждения №19 в городе Суровикино Волгоградской области РФ появилась 23 августа около 13:30 мск. Четверо заключенных взяли в заложники 12 человек — 8 сотрудников колонии и 4 других осужденных.

Силовики осуществили штурм колонии вечером, в результате операции четырех захватчиков ликвидировали. Погибли 4 сотрудника колонии. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту захвата заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

По данным ТАСС, среди захватчиков были, двое уроженцев Таджикистана и два гражданина Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения