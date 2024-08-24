Байден объявил о новом пакете помощи Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Киеву.

По его словам, в пакет войдут ракеты ПВО, средства борьбы с дронами, противотанковые ракеты, боеприпасы и мобильные ракетные системы. Как уточнил Байден, телефонный разговор состоялся в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

«Эти действия основываются на серии исторических шагов, которые мы предприняли с нашими союзниками и партнерами за последние несколько месяцев для поддержки Украины — от передачи истребителей F-16 до обязательств по поставке сотен перехватчиков ПВО в течение следующего года»,— говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Джо Байден также упомянул новые санкции США, введенные 23 августа, против 400 физических и юридических лиц. В расширенный список попали люди и компании из России, а также из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, якобы помогающие РФ с товарами и услугами для ведения боевых действий и обхода санкций.

О планах выделить новый пакет помощи Украине 16 августа сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Тогда он не уточнял, что именно войдет в пакет. Как сегодня писало Associated Press, стоимость нового пакета помощи составит $125 млн.