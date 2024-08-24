Крушение яхты у берегов Италии: Найдено последнее тело – это дочь британского миллиардера

Ханна и Майкл Линч

CentralAsia (CA) - Спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести человека, находившегося на суперъяхте британского бизнесмена Майкла Линча. Судно затонуло во время урагана 19 августа у берегов Сицилии.

Береговая охрана Италии, заявление которой передает Associated Press, сообщила, что 23 августа было найдено тело 18-летней дочери бизнесмена Ханны Линч.

Расследованием причин крушения занимается итальянская прокуратура.

Яхта Bayesian затонула на рассвете во время шторма. Парусное судно под британским флагом, на борту которого находилось 22 человека, стояло на якоре. Сразу после крушения удалось спасти 15 человек, включая годовалого ребёнка. В этот же день обнаружили тело судового повара Рикальдо Томаса.

Шесть человек, включая 59-летнего миллиардера, владельца яхты Майка Линча, числились пропавшими без вести. Их обнаружили внутри затонувшего судна на глубине 50 м вечером 21 августа.

Известно также, что погибли глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди и адвокат Крис Морвилло с женой Недой.

Поисково-спасательную операцию затрудняло то, что судно лежит на боку, на глубине около 50 м, а вход во внутренние помещения яхты перекрывают груды обломков.

На Сицилию прибыла группа британских инспекторов, они активно сотрудничают с итальянским властями, пытаясь установить, что именно стало причиной трагедии.

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