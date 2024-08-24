Роберт Кеннеди — младший приостановил свою предвыборную кампанию. И поддержал Дональда Трампа

- Азия и мир, политика
- 14:15, 24 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший объявил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию, но «не прекращает ее», сообщает телеканал CNN.
«Я не прекращаю свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливаю, но не заканчиваю. Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов», — сказал он во время своей пресс-конференции в Фениксе, Аризона. По его словам, он уберет свое имя из бюллетеней в 10 штатах, где идет борьба. Он заявил, что больше не верит в победу на выборах «перед лицом этой неустанной, систематической цензуры и контроля СМИ».
Роберт Кеннеди — младший заявил, что поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Он отметил, что Трамп пригласил его в свою будущую администрацию.
Дональд Трамп поблагодарил Кеннеди за поддержку. «Я хочу поблагодарить Бобби, это было очень мило. Он отличный парень, которого все уважают», — сказал Трамп.
Как отмечает CNN, у Кеннеди было мало шансов на победу — его поддерживают всего 2% американцев.
Роберт Кеннеди — младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В октябре 2023 года он объявил, что будет участвовать в выборах президента США как независимый кандидат. Изначально он планировал стать кандидатом от Демократической партии.