Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте. Фото

Узбекистан, общество

14:45, 24 августа 2024

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Обновлено: 14:46, 24 августа 2024

(Слева направа) Лейла Алиева, Зироатхон Мирзиёева, Мехрибан Алиева, Саида Мирзиёева CentralAsia (UZ) - Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой и ее дочерью Саидой Мирзиёевой ознакомились с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте. ⇳ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находился в Узбекистане с госвизитом. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia