Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте. Фото
- Узбекистан, общество
- 14:45, 24 августа 2024
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- Обновлено: 14:46, 24 августа 2024
(Слева направа) Лейла Алиева, Зироатхон Мирзиёева, Мехрибан Алиева, Саида Мирзиёева
CentralAsia (UZ) - Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой и ее дочерью Саидой Мирзиёевой ознакомились с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находился в Узбекистане с госвизитом.
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