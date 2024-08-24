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Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте. Фото
(Слева направа) Лейла Алиева, Зироатхон Мирзиёева, Мехрибан Алиева, Саида Мирзиёева
(Слева направа) Лейла Алиева, Зироатхон Мирзиёева, Мехрибан Алиева, Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) -  Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева вместе с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой и ее дочерью Саидой Мирзиёевой ознакомились с выставкой работ народного художника Узбекистана Акмаля Нура и посмотрели коллекцию узбекских национальных костюмов в Ташкенте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22-23 августа находился в Узбекистане с госвизитом.

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