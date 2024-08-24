Видео — Президенту Ботсваны показали найденный в стране второй по величине алмаз в мире. Его реакция
- Азия и мир, общество
- 15:08, 24 августа 2024
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- Обновлено: 15:09, 24 августа 2024
Мокветси Масиси
CentralAsia (CA) - Президенту Ботсваны (Африка) Мокветси Масиси показали найденный в стране алмаз весом 2492 карата. Глава государства, получив в руки минерал, очень удивился его размеру.
О нахождении второго по величине алмаза в мире 22 августа сообщила горнодобывающая компания Lucara Diamond. Как сообщили в компании, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.
Самый крупный в истории человечества алмаз, названный «Куллинаном», был найден в ЮАР в 1905 году. Его вес составил 3 106 каратов (621 грамм).
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