Видео — Президенту Ботсваны показали найденный в стране второй по величине алмаз в мире. Его реакция

Мокветси Масиси

CentralAsia (CA) - Президенту Ботсваны (Африка) Мокветси Масиси показали найденный в стране алмаз весом 2492 карата. Глава государства, получив в руки минерал, очень удивился его размеру.

О нахождении второго по величине алмаза в мире 22 августа сообщила горнодобывающая компания Lucara Diamond. Как сообщили в компании, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.

Самый крупный в истории человечества алмаз, названный «Куллинаном», был найден в ЮАР в 1905 году. Его вес составил 3 106 каратов (621 грамм).