У большинства узбекистанцев есть коллективный иммунитет к оспе обезьян, - СЭС Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Большая часть населения Узбекистана, а именно лица, родившиеся до 1980 года, обладают иммунитетом против оспы обезьян, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз.

«Вероятность проникновения оспы обезьян на территорию нашей республики крайне низка. Это связано с тем, что в европейских странах, где регистрируются случаи заболевания, принимаются меры по изоляции больных и контактировавших с ними, а предпринимаемые противоэпидемические меры показывают полную эффективность», — говорится в сообщении.

Люди среднего и старшего возраста, проживающие в Узбекистане и родившиеся до 1980 года, полностью привиты против оспы. Именно у этого слоя населения существует коллективный иммунитет, так как иммунитет, сформировавшийся после вакцинации против натуральной оспы, действует и против оспы обезьян и снижает риск широкого распространения заболевания, отметили в комитете.

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия оспы обезьян не представляет глобальной проблемы уровня пандемии COVID-19. Директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге, выступая с заявлением о текущей эпидемиологической ситуации, связанной с распространением вируса mpox (оспы обезьян) в ряде стран, подчеркнул, что нет причины для паники. «Оспа обезьян не является такой же серьёзной проблемой, как коронавирус, — мы знаем, как бороться с вирусом mpox», — сказал он.

Для предотвращения распространения заболевания рекомендуется:

ограничить поездки в эпидемиологически неблагоприятные по оспе обезьян страны;

в случае вынужденных поездок избегать контакта с дикими животными и грызунами (обезьянами, крысами);

при посещении общественных мест строго соблюдать личную гигиену;

при перемещении вместе с пассажирами с повышенной температурой или сыпью на коже по возможности соблюдать санитарную (социальную) дистанцию, использовать медицинские маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;

использовать медицинские маски в общественном транспорте, после выхода из транспорта обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Оспа обезьян — это вирусная инфекция, протекающая с общей интоксикацией организма и характерной сыпью на коже.