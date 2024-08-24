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Россия и Украина провели обмен пленными. Киев передал Москве 115 срочников, попавших в плен в Курской области РФ

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Ведомство заявило, что в Россию вернулись 115 российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области РФ. По информации депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, они проходили срочную службу на границе.

В свою очередь Украине переданы 115 военных ВСУ, утверждает российское министерство.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил состоявшийся обмен. Он рассказал, что Киев получил бойцов ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.

Обмен прошел при посредничестве ОАЭ, заявили в Минобороны РФ. Сейчас российские военные, освобожденные в ходе обмена, находятся в Беларуси. Их доставят в Россию после лечения и реабилитации.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.

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