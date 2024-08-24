В Узбекистане мужчин оштрафовали за ношение бороды, - «Газета.uz»

CentralAsia (UZ) - Несколько мужчин в Узбекистане были оштрафованы за ношение бороды, которая «не позволяет идентифицировать личность». Это выяснила «Газета.uz», изучив судебные решения на сайте Верховного суда.

31 октября прошлого года был принят закон о поправках в Кодекс об административной ответственности (КоАО), согласно которому нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечёт наложение штрафа от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).

Полностью это правонарушение описывается так: «Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением случаев нахождения с закрытым лицом на основании медицинского показания или в специальном головном уборе, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, либо нахождения с закрытым лицом в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью или участников спортивных и культурных мероприятий во время их проведения, а также иных случаев нахождения с закрытым лицом, прямо разрешённых законодательством».

Первое судебное решение по этой статье, судя по сайту Верховного суда, было принято 23 ноября. В том месяце было рассмотрено ещё два таких дела. В январе количество дел по этой статье КоАО выросло до 13, в феврале оно составило 11, марте — 34, апреле — 109, мае — 174, июне — 194, июле — 166, а за 20 дней августа — 86.

Всего в базе судебных решений имеется 789 дел с упоминанием статьи 184−4 КоАО. В большинстве случаев она применялась в отношении женщин (в редких случаях — мужчин). Из общего количества 416 дел (52,7%) приходятся на Андижанскую область, большая часть — в Андижанском районе и Андижане — 276 дел (35%), а Кургатепинском районе — 35 дел.

В 40 случаях суды дела прекратили, в 35 — отклонили. В некоторых эпизодах суды шли навстречу и ограничивались предупреждением. В других случаях ответчики подавали апелляционные и кассационные жалобы, указывая, что закрывали лицо из-за болезни или недомогания, после чего суды отменяли предыдущие решения.

Стоит отметить, что некоторые решения с одним ответчиков были загружены в базу повторно, из-за чего количество рассмотренных дел может быть немного меньше.

В судебных материалах также присутствуют мужчины, которых привлекали к ответственности за отращивание бороды, «которая не позволяет идентифицировать личность».

22 мая во время профилактического мероприятия по «оздоровлению религиозной среды» на территории рынка «Кук бозор» в Джизаке был установлен 29-летний гражданин, который отрастил бороду таким образом, что она «не позволяет идентифицировать его личность».

Сотрудники правоохранительных органов оформили административный протокол по статье 184−4 КоАО (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность). В суде он «полностью признал вину» и сообщил, что не знал об ограничениях на ношение бороды в общественных местах.

В решении Джизакского городского суда по уголовным делам под председательством Ж. Тангматова приводится ссылка на статью 20 Конституции, которая гласит, что меры правового воздействия на человека, применяемые государственными органами, должны основываться на принципе соразмерности и быть достаточными для достижения целей, предусмотренных законами.

Суд учёл, что в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства и принял решение назначить размер штрафа меньше указанного в санкции, а именно — 5 БРВ (1,7 млн сумов).

29 мая на этом же рынке был оформлен протокол в отношении на тот момент 21-летнего Т. С, у которого также была «беспорядочная борода» (из решения суда). Он также получил штраф в 1,7 млн сумов.

22 мая в Джизаке 26-летний Ж. М. за ношение бороды, «не позволяющей идентифицировать личность», получил штраф в 2 БРВ (680 тысяч сумов).

10 мая в Асакинском районе Андижанской области сотрудники ОВД остановили 27-летнего Ш. О., у которого «всё лицо было покрыто бородой, что не позволяло идентифицировать его в общественном месте». За это, а также невыполнение законных требований сотрудников ОВД его суммарно оштрафовали на 10 БРВ (3,4 млн сумов).

25 апреля в Нурабадском районе Самаркандской области был оштрафован 36-летний мужчина с бородой, в том числе по статье 184−4 КоАО.

19 августа в Уйчинском районе Наманганской области четверых мужчин задержали за мелкое хулиганство, а одного из них — в том числе за бороду, «не позволяющую идентифицировать личность в общественных местах». Суммировав два наказания, судья назначил ему 5 суток ареста.

В некоторых случаях суды указывали, что статья 184−4 КоАО квалифицируются неверно в отношении мужчин с бородой, и она исключалась из протокола.

Например, на суде в Алтыарыкском районе Ферганской области 8 мая 23-летний А. А. сообщил, что его остановил сотрудник ОВД из-за бороды. Его попросили пройти в отделение, но он отказался выполнять «законные требования сотрудника». Суд посчитал, что вид молодого человека позволяет идентифицировать его в общественном месте, поэтому он не может быть привлечён к ответственности по статье 184−4 КоАО.

13 июня на территории рынка «Жахон бозори» в Андижане в отношении мужчины был оформлен административный протокол по статьям КоАО за нарушение общественного порядка и невыполнение законных требований сотрудников ОВД. На суде ответчик рассказал, что сотрудник ОВД пригласил его в участок и попросил сбрить бороду. Он сказал, что сделает это позже, поскольку у него на руках ребёнок. По его словам, сотрудник взял его за шиворот, а другой сотрудник свернул ему руку.

Суд посчитал, что в отношении мужчины статьи 184−4 (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) и 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) были оформлены неправильно. Тем не менее, ему был назначен штраф в 1,02 млн сумов по другим статьям 183 (мелкое хулиганство) и часть 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел).

Наманганский городской суд по уголовным делам в решении от 2 мая также указывал на «излишнюю квалификацию» статьи 184−4 КоАО в отношении 20-летнего молодого человека.