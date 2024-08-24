Талибы законодательно обязали женщин носить хиджаб и запретили им разговаривать на публике

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CentralAsia (CA) - Правящее в Афганистане движение «Талибан» утвердило закон, согласно которому женщинам запрещено выходить на улицу без хиджаба, а также громко разговаривать в публичных местах. Документ одобрило руководство Исламского Эмирата, и он вступил в юридическую силу, передает ToloNews.

Данный свод правил разработало Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока, что отразилось и в названии документа — Декларация законов о пороках и добродетелях. В этом кодексе поведения 114 страниц, состоящих из 35 статей, затрагивающих различные аспекты жизни в стране: внешний облик мужчин и женщин, музыку, общественный транспорт, праздники.

Афганкам посвящена статья 13, в которой закреплена норма, что полностью закрывать лицо и тело от мужчин — это обязанность женщины.

Также им запрещено носить тонкую, обтягивающую и короткую одежду. Обязательное ношение хиджаба, по мнению афганских чиновников, необходимо, чтобы не было «страха искушать окружающих».

По этой же причине женщинам законодательно запретили громко разговаривать на публике: петь, скандировать, декламировать. В законе говорится, что женский голос является интимным и соблазнительным, поэтому его нельзя слышать посторонним людям.

Кроме того, указано, что водители не имеют права перевозить взрослую женщину без опекуна-мужчины.

«Мы всегда были такими, как они [талибы] хотели, но их запреты усиливаются с каждым днем. Мы надеемся, что они пересмотрят свое решение», — цитирует ToloNews активистку за права женщин Тасфир Сияхпош.

Документ регламентирует и внешность мужчин, об этом сказано в статье 22. Так, афганцам нельзя носить галстук, бриться, подстригать бороду на длину меньше кулака, а также делать стрижку, противоречащую шариату, уподобляться неверным (любым людям, не являющимся мусульманами), дружить с таким людьми или оказывать им помощь.

В статье 17 говорится о средствах массовой информации — их контент не должен противоречить шариату и нормам ислама. Следовательно, в СМИ нельзя унижать или оскорблять мусульман и демонстрировать изображения живых существ.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — подытожил представитель разработавшего документ ведомства Маулви Абдул Гафар Фарук.

Талибы после прихода к власти в 2021 году начали вводить правила поведения, соответствующие религиозным нормам. Например, появились жесткие ограничения для женщин. По сути, то же правило обязательного ношения хиджаба на публике действует уже более двух лет, но теперь его закрепили на законодательном уровне.