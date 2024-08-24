Моди на встрече с Зеленским заявил о готовности Индии внести вклад в завершение конфликта в Украине

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что достичь урегулирования российско-украинского конфликта возможно только путем диалога и дипломатии, передает Reuters.

Он добавил, что Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира.

«Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени … Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я смогу сыграть в этом какую-либо роль лично, я это сделаю, хочу заверить вас как друг»,— сказал Моди на встрече с Владимиром Зеленским.

Поездка Нарендры Моди в Киев стала первым визитом премьер-министра Индии в Украину с момента ее образования. 8 августа Моди с официальным визитом посещал Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Bloomberg писало, что премьер Индии согласился передавать послания между президентами России и Украины.