Прокуратура Италии возбудила дело о непредумышленном убийстве из-за затопления яхты Bayesian

CentralAsia (CA) - Прокуратура в Сицилии, Италия рассматривает вопрос о предъявлении обвинений в непредумышленном убийстве и «преступном кораблекрушении» в связи с катастрофой суперъяхты Bayesian и гибелью семи человек. Об этом, как передает ANSA, представители местной прокуратуры сообщили 24 августа на пресс-конференции в Палермо.

По словам Аброджо Картозио, главного прокурора коммуны Термини-Имерезе, дело по этим двум статьям уже открыто. Пока — в отношении неустановленных лиц.

«Вполне возможно, что мы назовем подозреваемых еще до того, как яхта будет поднята на поверхность»,— сказал Картозио, добавив, что в настоящее время следствие занимается установлением личностей виновных в катастрофе. По его словам, это могут быть «капитан, весь экипаж или те, кто строил яхту».

Английская парусная суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа. На борту в тот момент находились 22 человека. Среди семерых погибших (их тела уже доставлены на берег) — британский предприниматель Майкл Линч, его 18-летняя дочь Ханна и председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Яхта находится примерно в 800 м от берега и на глубине около 50 м.