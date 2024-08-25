Я хотела бы сначала отдать дань уважения женщинам Монголии, этим женщинам, которые родили Чингисхана, — Амина Мохаммед

CentralAsia (MNG) - «Давайте поможем создать мир, в котором женщины и девочки смогут осуществлять свои мечты, жить в мире и достоинстве», — заявила заместитель Генерального секретаря на Всемирном форуме в Монголии

Ниже приведены высказывания заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед на Всемирном женском форуме 2024 года, состоявшемся в Улан-Баторе:

«Я хотела бы сначала отдать дань уважения женщинам Монголии, этим женщинам, которые родили Чингисхана. Мы празднуем ваше видение, мы празднуем ваше лидерство и вашу карьеру, и мы поздравляем вас, поскольку вы отмечаете 100-летие Федерации женщин Монголии.

Я хотела бы выразить искреннюю признательность и похвалить инициативу правительства Монголии и его партнеров по созыву Всемирного женского форума 2024 года.

Я не могу представить себе лучшего способа отдать дань уважения пути монгольских женщин, чем собраться вместе с другими женщинами со всего мира и поразмышлять о пути, трудностях и успехах всех женщин.

Создание равноправного мира для женщин и девочек — это не просто идеал. Это наша коллективная ответственность, и это крайне важно для решения самых острых проблем нашего времени и ускорения действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в преддверии нашего крайнего срока 2030 года.

Мы знаем, что возможности для женщин всех возрастов добиваться успеха в образовании и трудоустройстве являются ключом к экономическому росту и процветанию.

Мы знаем, что участие женщин в борьбе с изменением климата необходимо для того, чтобы инвестиции в адаптацию, направляемые в сельское хозяйство, системы раннего оповещения и общественную инфраструктуру, были эффективными.

Мы также знаем, что время не на нашей стороне, и для достижения успеха нам нужны все силы.

Мы должны вовлекать мужчин в поиск более справедливых и равных обществ. Нам нужно воспитывать позитивные мужественные качества в рамках Целей устойчивого развития, и нам нужны общества, которые не оставляют позади наших мальчиков и наших мужчин.

Я стою здесь в решающий момент для ускорения действий по достижению Повестки дня 2030; теперь до нее осталось меньше шести лет. Между тем, в следующем году состоится Пекин+30 для ее обзора.

Несмотря на понимание срочности и достигнутого прогресса, мы находимся далеко от финишной черты.

Многие из вас, присутствующих здесь сегодня, посвятили свою жизнь продвижению дела прав женщин. Однако, в таком темпе, эта миссия будет передана будущим поколениям. Мы все можем согласиться, что женщины и девочки не могут продолжать ждать.

Позвольте мне рассказать о пяти конкретных сферах деятельности в жизни женщин и девочек, которые приблизят нас к равенству:

Во-первых, тема конференции этого года напоминает нам о необходимости поддержки лидерства женщин в вопросах охраны окружающей среды и климата, а также управления ими.

«Тройной планетарный кризис» изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения представляет собой одну из самых серьезных угроз человечеству.

Эти кризисы никогда не бывают «гендерно нейтральными». Существующее гендерное неравенство усиливается, создавая уникальные угрозы для средств к существованию, прав, здоровья и безопасности женщин.

Жизнь и средства к существованию женщин неразрывно связаны с природными ресурсами.

При наихудшем климатическом сценарии к 2050 году более 158 миллионов женщин и девочек могут оказаться за чертой бедности из-за климатического кризиса.

Женщины в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут столкнуться с ростом бедности, который почти вдвое превышает общемировой уровень.

Прогнозы показывают, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе ухудшится из-за изменения климата из-за уровня крайней нищеты и отсутствия продовольственной безопасности.

Эти вопросы не изолированы.

Женщины играют критически важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Мы должны расширить права и возможности женщин в сельском хозяйстве и продовольственных системах, чтобы обеспечить трансформацию продовольственных систем, которая будет иметь решающее значение для устойчивости к изменению климата и устойчивого производства.

Нам необходимо поддержать защитников прав женщин в области охраны окружающей среды.

Нам необходимо пролить свет на молодых женщин-лидеров и сделать больше для поддержки их усилий по преодолению тройного планетарного кризиса.

Мы должны поддерживать женщин-лидеров и предпринимателей.

Мы увидели, на что способны женщины, и нам не нужно далеко идти, чтобы увидеть это в Монголии.

Возьмем пример Луизы Мабуло с Филиппин. Она работала над посадкой более 100 000 деревьев и восстановлением более 160 гектаров коллективных земель, подчеркивая важность решений, основанных на природе.

И многие из вас здесь сегодня.

По мере приближения созыва трех природоохранных конвенций Сторон — Конвенции о биологическом разнообразии в Колумбии, Рамочной конвенции об изменении климата в Азербайджане и Конвенции по борьбе с опустыниванием в Саудовской Аравии — давайте обеспечим, чтобы голоса женщин были услышаны и заняли центральное место в переговорах.

Повышение глобальной приверженности гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин во всех областях природоохранной деятельности также должно стать общей чертой нашего многостороннего сотрудничества.

Во-вторых, мы должны создать более справедливую и благоприятную среду для участия женщин в экономической жизни.

Мы должны воспользоваться возможностями, которые открывают переход к возобновляемым источникам энергии, зеленой и цифровой экономике, чтобы создавать новые устойчивые рабочие места с достоинством.

Это означает поощрение политики, способствующей полной и производительной занятости и достойному труду для женщин, одновременно устраняя гендерную профессиональную сегрегацию и разрыв в оплате труда.

Мы должны поддерживать обучение и переподготовку женщин независимо от возраста, чтобы гарантировать им возможность трудоустройства в новых и перспективных областях.

В этой связи Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в Ботсване, станет ключевым местом для обсуждения политики для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Монголия, в таких областях, как устойчивая инфраструктура, связь и транспорт.

Это означает предотвращение и искоренение всех форм дискриминации, насилия и сексуальных домогательств в отношении женщин на рабочем месте.

Это также означает продвижение политики, помогающей совмещать работу и семью в рамках более широкого перехода к более заботливому обществу.

Общества, в которых женщины и мужчины рассчитывают на качественные общественные услуги и удобные для жизни города.

В-третьих, крайне важно выйти за рамки «традиционного образования» для поддержки женщин и девочек. Инициативы, которые расширяют образование в области науки, технологий, инженерии и математики (science, technology, engineering and mathematics - STEM) и улучшают цифровой доступ, чтобы учащиеся могли учиться, не выходя из дома, являются отличным способом расширить образовательные и рыночные возможности для всех женщин и девочек.

Наконец, мы должны дать женщинам и девочкам возможность стать чемпионами во всех видах спорта, искусства и культурной деятельности. Это важные элементы увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) и диверсификации экономики.

Выйдя из Парижской Олимпиады, первой, где был обеспечен гендерный паритет, мы смогли отпраздновать талант женщин в спорте. Женщины-спортсмены, как, например, монгольская Баасанхуу Бавуудорж, серебряный призер Олимпийских игр по дзюдо.

Мы должны работать над предотвращением гендерных домогательств во всех сферах, менять общественные нормы и обеспечивать женщинам равную с мужчинами поддержку в зарабатывании на жизнь спортом.

В-четвертых, ни один из упомянутых мною конкретных шагов не будет реализован в полной мере, если мы не создадим мир, в котором все женщины и девочки будут свободны от гендерного насилия. Права женщин и девочек должны быть защищены. Они, в конце концов, ваши матери и ваши партнеры, ваши дочери, ваши бабушки. И мы должны создать мир, в котором они смогут добиться своей свободы и жить без страха.

По мере приближения Саммита будущего в следующем месяце и обзора Пекин+30 невозможно переоценить необходимость включения принципов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во все аспекты ЦУР.

Нам нужна политика, которая отдает приоритет правам женщин, особенно молодых, коренных и сельских женщин, и в полной мере учитывает их знания и опыт.

Наконец, нам также необходимо финансирование, соответствующее этим политическим амбициям и обязательствам. Ускорение финансирования мер по обеспечению гендерного равенства, включая увеличение инвестиций в надежные дезагрегированные данные по женщинам, станет ключевым фактором для разработки гибкой, основанной на фактических данных политики и действий, которые гарантируют, что мы действительно никого не оставим позади.

Мы, как женщины-лидеры и защитники прав женщин, должны поднять свой голос и продолжать ставить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в центр всех вопросов.

Всемирный женский форум набирает обороты и намечает путь к шестьдесят девятой сессии Комиссии по положению женщин, на которой мы подведем итоги прогресса, достигнутого в реализации Пекинской платформы действий.

Но давайте не будем забывать о многих женщинах и девочках, которые остались позади в конфликтах, которые мы имеем, в условиях угнетения, которое мы видим в Афганистане, в секторе Газа, в Судане. Давайте сохраним импульс, чтобы также пролить свет на их бремя, на их проблемы и зверства, с которыми они сталкиваются.

Давайте поможем создать мир, в котором женщины и девочки смогут без страха следовать за своими мечтами, вносить вклад в общество без барьеров и жить в мире и достоинстве.

Как дочь кочевника и владелица крупного рогатого скота, я знаю, что значит иметь глубокое понимание ценности домашнего скота в экономике и, по моему мнению, в расширении прав и возможностей моей семьи, особенно женщин и девочек.

Однако у меня также есть происхождение, из которого родом моя мать, и это связано с валлийским горным козлом в Соединенном Королевстве. И чему это вас учит? Стойкости. Стойкости этого валлийского горного козла.

Я верю, что, сделав экономику и устойчивость центральными элементами расширения прав и возможностей женщин, мы можем начать строить справедливое, равноправное и устойчивое будущее для каждой женщины и каждой девочки, делая наши общества намного лучше.

Я верю, что вместе, в духе солидарности, мы сможем воплотить эту мечту в реальность.

Я очень благодарена Вам за приглашение на этот форум и желаю нам всем плодотворной работы Форума».

источник: ООН

перевод: Татар С.Майдар

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