Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами, Тель-Авив ввел режим ЧС

CentralAsia (CA) - Минобороны Израиля заявило, что в ответ на подготовку «Хезболлой» запуска ракет, израильские военные нанесли удары по объектам «террористов» в Ливане. По данным ведомства, «Хезболла» готовится к масштабному удару по Израилю.

По данным телеканала «Аль-Маядин», удары Израиля продолжались около 20 минут. Аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве закрыт на несколько часов.

Следом за этим «Хезболла» заявила, что начинает атаку в ответ на убийство Израилем своего военного командира Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Заявление «Хезболлы» приводит телеканал «Аль-Маядин».

Еще во время атаки «Хезболлы» израильский портал портал Ynet сообщал о запуске около 150 ракет. Само ливанское движение заявило, что для удара было задействовано 320 снарядов. Целями стали 11 военных баз на севере Израиля. По данным израильских СМИ, пострадал как минимум один человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на двое суток. Как передает The Times of Israel, это позволяет военным вводить ограничения.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны. Йоав Галант созвонился с главой Пентагона Ллойда Остиным. Он сообщил о превентивных ударах. Стороны обсудили важность «предотвращения региональной эскалации».

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась на фоне войны в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» поддерживает палестинский «Хамас». Израиль и «Хезболла» в последнее время ежедневно обстреливают позиции друг друга