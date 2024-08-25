В Германии мужчина с ножом напал на посетителей городского фестиваля, три человека погибли

CentralAsia (CA) - Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате нападения преступника с ножом на фестивале в городе Золинген на западе Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию. Пятеро пострадавших получили тяжелые ранения.

Нападение произошло вечером 23 августа на фестивале, посвященном 650-летию Золингена, который находится в 25 километрах от Дюссельдорфа. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройл заявил, что преступник напал внезапно и наносил удары без разбора.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Спустя сутки полиция задержала нападавшего.

«Человек, которого мы искали весь день, только что был задержан», — сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Рэул. Он не привел иных подробностей.

Издания Bild и Spiegel пишут, что подозреваемый, чья одежда была в грязи и пятнах крови, сам сдался властям.

Власти ранее сообщали о задержании двух других подозреваемых по этому делу. Первый - 15-летний подросток. Полиция считает, что он мог заранее знать о готовящемся нападении. О втором аресте стало известно вечером в субботу, он последовал за полицейской операцией в центре размещения беженцев, передает Reuters со ссылкой на полицию. В полиции отказались раскрыть какие-либо подробности о самом подозреваемом или его или ее связи с нападением на толпу людей в Золингене.