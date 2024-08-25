Армия Израиля уничтожила тысячи ракет «Хезболлы», нацеленных на север, - Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет, запущенных ливанским движением «Хезболла».

«Рано утром мы обнаружили подготовку «Хезболлы» к удару по Израилю. Совместно с министром обороны и начальником штаба мы поручили ЦАХАЛу действовать с инициативой для устранения угрозы. Уничтожены тысячи ракет, нацеленных на север страны, предотвращены многие другие угрозы. Армия действует с большой силой — как в обороне, так и в нападении»,— сказал Нетаньяху.

Заявление было сделано в начале заседания военно-политического кабинета. Оно продолжалось полтора часа. Фрагмент речи Биньямина Нетаньяху опубликован в его официальном Telegram-канале.

Премьер-министр также обратился к гражданам Израиля с призывом строго соблюдать инструкции Командования тыла.

Утром «Хезболла» запустила по израильским территориям более 320 ракет и беспилотников. До атаки ЦАХАЛ сообщил, что начал наносить превентивные удары по ливанским районам, откуда, по данным армии, «Хезболла» планировала запуск ракет. Как уточнила позднее израильская армия, всего более 100 истребителей уничтожили тысячи ракетных установок на более чем 40 пусковых площадках в Ливане.