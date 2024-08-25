Войска РФ продвинулись на Покровском направлении в Новогродовке, подойдя к центру города, - Deep State

CentralAsia (CA) - Российские войска продвинулись на Покровском направлении в Новогродовке, подойдя к центру города. Об этом пишет военный паблик Deep State.

Также они приблизились к Селидово со стороны Мариновки и Николаевки. До восточной черты города от линии фронта осталось менее трех километров.

Кроме того, войска РФ продвинулись к северо-востоку от Угледара, в районе Водяного.

В районе Красногоровки российские войска пошли на штурм к западу от города и высадили десант с бронетехники. На участке идут бои, сообщил Deep State (изменений по карте на этом участке паблик не фиксирует).

По словам офицера ВСУ с позывным «Алекс», этот штурм начался сегодня утром, 25 августа.

«Противник впервые за долгое время пытается продавить нашу оборону в западной части города, чтобы выйти во фланг ребятам, держащим оборону в районе Георгиевки. Ситуация там сложная, у нас утраченные позиции. Понемногу стараемся стабилизировать обстановку», - сообщил он.