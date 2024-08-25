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При крушении судна у берегов Йемена погибли 13 мигрантов, еще 14 пропали

CentralAsia (CA) -  Международная организация по миграции (IOM) при ООН сообщила, что при затоплении лодки с мигрантами у берегов Йемена погибли не менее 13 человек. Еще как минимум 14 беженцев пропали без вести.

«Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела погибших были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб около Аль-Шуры в районе Дубаб»,— говорится в сообщении на сайте IOM.

Организация напомнила, что миграционный путь между африканскими странами и Йеменом остается одним из наиболее опасных в мире. При этом беженцы продолжают проходить по этому маршруту. По данным IOM за 2023 год, в Йемен из Африки прибыли 97 тыс. мигрантов.

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена 20 августа. На судне находились 25 жителей Джибути.

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