Монгольские спортсмены завоевали медали в США на ЧМ по кордовым моделям

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира F2 2024 года по моделям с кордовым управлением привлек значительную явку, в которой приняли участие 199 пилотов из 30 стран, боровшихся за призовые места в условиях сильного ветра. Мероприятие, проходившее с 12 по 17 августа 2024 года в Манси, штат Индиана, США, продемонстрировало мастерство монгольских пилотов, завоевавших медали как в женском, так и в мужском зачете.

НОМИН Нандинцэцэг завоевала серебряную медаль среди женщин, а БУЯНДОРЖ Дашдорж — бронзовую медаль среди юношей в категории F2B, Aerobatics – Junior.

Кромен того в этой категории БАЯСГАЛАН Батпурэв занял 5-е место, ТЭМУУЖИН Дашдорж — 6-е.

В командном зачете Монголия заняла 9-е место, уступив Австралии. После Монголии 10-е и 11-е места соответственно заняли Бразилия и Великобритания. Из стран Центральной Азии Казахстан занял 18-е место в этой категории.

источник: middleasiannews.com

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