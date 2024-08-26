В городе Дархан состоялась церемония принятия присяги очередной группой добровольцев Корпуса мира США

CentralAsia (MNG) - В большом зале Молодежного театра города Дархан состоялась торжественная церемония принятия присяги очередной группы волонтеров Корпуса мира США. В последние годы руководство аймака Дархан-Уул проводит предварительную практику и подготовку волонтеров Корпусам Мира США, и это стало традицией.

Волонтеры группы М33, успешно прошедшие предварительное обучение, приняли присягу и получили сертификаты. После вручения сертификата волонтеры исполнили художественные номера, в том числе монгольский национальный танец.

Добровольцы Корпуса мира США будут вести занятия по английскому языку в средних школах в разных частях Монголии.

«Принятие присяги волонтерами Корпуса мира — один из самых приятных аспектов работы посла. Сегодня мне выпала честь приветствовать 27 новых волонтеров, которые будут служить в Баянхонгоре, Орхоне, Дорногови, Хубсугуле и Улан-Баторе. Их работа имеет жизненно важное значение для укрепления наших двусторонних отношений и продвижения изучения английского языка в Монголии», — написал своей странице Х, посол Буанган.

На церемонии принятия присяги присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Монголии Ричард Ли Буанган, региональный директор Корпуса мира США Эрл Миллер, глава Администрации аймака Дархан-Уул и другие официальные лица.

источник: middleasiannews.com

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